Volley maschile: dove vedere Italia Slovenia? in streaming o diretta tv in chiaro? Rai o DAZN?

Dove vedere Italia Slovenia, match valido per il girone B degli Europei di pallavolo? L’Italvolley di Fefè de Giorgi, dopo il netto 3 a 1 sulla Bulgaria, domani sarà impegnata contro la Slovenia. I prossimi avversari degli azzurri attualmente occupano il secondo posto del girone. Infatti sono a quota sei punti e faranno di tutto per insidiare il primato dei nostri. La formazione italiana sta dimostrando tutto il suo valore in questa competizione, avendo ottenuto tre vittorie su altrettante apparizioni: Biellorussia, Montenegro e Bulgaria sono state sconfitte nelle prime tre partite della rassegna. La formazione azzurra è chiamata domani, a compiere uno sforzo importante sia per mantenere la testa del girone, sia per ottenere la quarta vittoria consecutiva, che darebbe ulteriore fiducia nei propri mezzi.

Dove vedere Italia Slovenia?In streaming o diretta tv in chiaro su Rai2?

L’appuntamento è fissato per domani alle ore 15:45. Il match potrà essere seguito sia in streaming o in diretta tv in chiaro. Le reti che trasmetteranno la partita sono Rai 2 e DAZN. Gli abbonati potranno vedere la partita in diretta su DAZN, con la telecronaca di Fabrizio Monari e il commento tecnico di Alberto Cisolla. L’incontro potrà essere visto anche su Rai 2, con la telecronaca di Maurizio Colantoni e il commento tecnico di Andrea Lucchetta. O in alternativa, in streaming, sintonizzandosi sulla piattaforma di Rai Play.