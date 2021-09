Europei di pallavolo maschile: Russia-Ucraina apre gli ottavi

La trentaduesima edizione dei Campionati Europei di pallavolo maschile entra nel vivo con la disputa degli ottavi di finale. Il primo confronto ad eliminazione diretta, in programma oggi pomeriggio (ore 17.30) all’“Ergo Arena” di Danzica in Polonia, vedrà i vicecampioni olimpici della Russia opposti all’Ucraina.

Il cammino delle due nazionali

La Russia, complice l’affermazione per 3-2 ottenuta dai padroni di casa della Finlandia sulla Turchia nell’ultimo incontro previsto dal gruppo C, è riuscita a strappare un secondo posto nel raggruppamento di Tampere. La rappresentativa nazionale diretta da Tomas Sammelvuo, dopo la sorprendente sconfitta per 3-1 subita all’esordio contro i turchi, ha inanellato una striscia, ancora aperta, di quattro successi consecutivi. I vicecampioni olimpici, nonostante la pesante assenza del bomber Maksim Mikhaylov, hanno, infatti, prevalso nell’ordine sui Paesi Bassi (vincitori del girone) per 3-2, sulla Finlandia per 3-1, sulla Spagna per 3-1 e sulla Macedonia del Nord per 3-0.

L’Ucraina ha invece terminato il gruppo A di Cracovia alle spalle della Polonia padrona di casa e della Serbia. La selezione guidata da Ugis Krastins non è riuscita, sin qui, ad esprimersi con continuità anche all’interno di diversi incontri. Tuttavia, se si esclude l’ininfluente ko per 3-0 subito nell’ultimo impegno contro i detentori del titolo mondiale della Polonia (primi nel girone), l’Ucraina si è sempre dimostrata combattiva sia in occasione delle vittorie riportate al tie-break con Grecia e Portogallo ed in rimonta per 3-1 con il Belgio, sia nell’altra sconfitta rimediata nel raggruppamento contro i campioni d’Europa in carica della Serbia, uno 0-3 maturato al termine di tre set tirati.

I precedenti

I quattro precedenti tra le due nazionali, tre disputati agli Europei (nel 1993 in Finlandia, nel 1997 nei Paesi Bassi e nel 2005 in Italia e Serbia Montenegro) ed uno ai Mondiali (nel Giappone del 1998), hanno fatto registrare altrettanti successi per 3-0 della Russia.