Europei volley maschile: dove vedere Italia Germania?Streaming o diretta tv?

Europei volley, Italia Germania: dove vedere il match. Gli atleti di Fefè De Giorgi stanno conducendo un ottimo Campionato europeo. Fino ad ora hanno inanellato una striscia di 6 vittorie consecutive, consolidando la loro natura di macchina schiacciasassi. Adesso il nuovo ostacolo da superare si chiama Germania. Allenati dall’italiano Andrea Giani i teutonici approdano ad Ostrava dopo aver superato la Bulgaria per tre set a uno. Il loro uomo simbolo è l’opposto Georg Grozer. Nel girone di qualificazione sono stati sconfitti solo dai neocampioni olimpici della Francia. Sicuramente la partita si preannuncia più ostica di quella contro la Lettonia ma, come noto, l’unico obiettivo di questi quarti è la vittoria. Tutta l’adrenalina, tutta la concentrazione e il focus possibili dovranno essere indirizzati verso quest’unica strada.

Europei volley, Italia Germania: dove vedere il match? In streaming o diretta tv?

La partita sarà trasmessa mercoledì 15 settembre dalle ore 16:00 in chiaro sul canale Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Rai Sport. Le gesta degli azzurri saranno narrate dalla telecronaca di Maurizio Colantoni con il commento tecnico dell’ex pallavolista Andrea Lucchetta. Il match sarà disponibile anche per i clienti DAZN. Si preannuncia una grande sfida con la Nazionale della pallavolo che farà di tutto per centrare le semifinali.