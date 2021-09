Europei pallavolo maschile, una grande Italia vola ai quarti

Europei pallavolo maschile, l’Italia vola ai quarti di finale dopo aver battuto nettamente la Lettonia per 3-0. Pronostico rispettato , troppa la differenza in campo ma frutto anche di una coesione di squadra e di un gioco che migliora match dopo match.

Il pallino è sempre stato in mano a Giannelli e compagni. Bene tutti i reparti, in campo c’e’ stato anche l’esordio di un ottimo Francesco Recine che ha sostituito Michieletto nel secondo set. Per lui 8 punti con 2 punti a muro e il 67 % in attacco in poco più di un set giocato .

L’avversaria degli azzurri ai quarti uscirà dalla sfida tra Germania e Bulgaria che scenderanno in campo alle 19.

LA CRONACA

1 SET

L’Italia scende in campo con Giannelli al palleggio in diagonale con Pinali, bande Michieletto e Lavia, Galassi e Anzani al centro, libero Balaso .

Dopo un equilibrio iniziale Galassi trova il muro del + 2 (11-9) ma la Lettonia pareggia ( 11-11) per un’invasione azzurra . I ragazzi di De Giorgi trovano però il ritmo giusto e si portano con l’ace di Pinali dall’11-11 al 14-11. Vola con gli attacchi di Lavia e Pinali l‘Italia e con un muro si va sul 17-12. Si sblocca anche Michieletto dopo una grandissima difesa di Balaso per il mani out del 18-12. Continua l’Italia a sfruttare il turno al servizio di Lavia e grazie a diversi muri si porta sul +8 (20-12) . Giannelli e compagni controllano , la pipe di Lavia chiude il primo set 25-14.

2 SET

Parte molto bene l’Italia soprattutto con i centrali , l’attacco out della Lettonia porta gli azzurri sull’8-4.

Un gran turno al servizio di Lavia fa volare fino all’ 11-4, Giannelli cerca spesso i centrali che rispondono presente.

La Lettonia è frastornata , l’ace di Michieletto vale il 16-7 . Francesco Recine fa l’esordio in questo Europeo sostituendo Michieletto . Si incrementa il vantaggio azzurro grazie al muro proprio di Recine e al 1 tempo out lettone ( 22-10 ) . Francesco Recine scatenato trova altri tre attacchi vincenti, l’ultimo è il mani out che chiude il parziale 25-13.

3 SET

Rimane Recine nel sestetto , Lettonia con Smits si porta con un muro sullo 0-2 . Lavia con due punti consecutivi impatta 3-3 . Arriva il primo vantaggio azzurro con Giannelli a muro (6-5) . Molto bene Lavia nella prima parte di set firma l’ace del 10-6.

Un altro ace, questa volta di Galassi, costringe al time out la Lettonia sul 13-8.

Recine conferma il suo momento ispirato e schiaccia per il 14-8 .

Entra Romanò per Pinali con l’Italia sul 19-12 che trova subito il muro del 20-12. Continuano i due centrali a far male alla Lettonia , Galassi segna il 22-14. L’Italia controlla e con Recine trova il mani out per il 25-16.

IL TABELLINO

ITALIA-LETTONIA: 3-0 (25-14, 25-13, 25-16)

ITALIA: Giannelli 4, Pinali 9, Galassi 11, Anzani 5, Michieletto 7, Lavia 12, Balaso (L). Recine 8, Romanò 1. Ne: Bottolo, Sbertoli, Cortesia, Ricci Piccinelli (L). All: De Giorgi

LETTONIA: Petrovs D. 1, Egleskalns 1, Svans 3, Freimanis 4, Smits 7, Ozolins 4, Ivanovs (L). Dardzans 4, Sauss 1, Jansons 1. Ne: Buivds, Skruders, Platacs, Petrovs A. (L), All: Keel

Arbitri: Rajocovic (CRO), ARO (FIN)

Spettatori: 575 Durata set: 23’, 20’, 22’