Europei volley donne 2021: dove vedere la finale Italia Serbia? Streaming o diretta tv?

Europei volley femminile 2021: dove vedere la finale. Finalmente l’attesa è finita. Le ragazze di Mazzanti hanno raggiunto un obiettivo importantissimo che rappresenta molto in chiave autostima, dopo l’eliminazione ai quarti di finale alle Olimpiadi di Tokyo. Una finale che di fatto le colloca tra le migliori al mondo. L’ultimo ostacolo da superare, prima di poter mettere le mani sull’agognato trofeo, è la Serbia di Tijana Boskovic, autentica bestia nera. E’ stata proprio la formazione balcanica a spezzare i sogni olimpici dell’ Italvolley femminile. Il 3 a 0 di agosto brucia ancora, e stasera avranno l’occasione del pronto riscatto.

Europei volley femminile 2021: dove vedere il match? Streaming o diretta tv?

L’appuntamento è fissato alle ore 20:00 di questa sera. Le due squadre si affronteranno alla Stark Arena di Belgrado, che ha già portato fortuna all’Italia. Proprio qui, nella serata di ieri, le ragazze di Mazzanti hanno schiantato le tulipane olandesi per tre set a uno. Il match di stasera e le giocate di Egonu, Sylla, Anna Danesi e comapagne, potranno essere seguite in chiaro su Rai3, con la telecronaca di Marco Fantasia e il commento tecnico di Giulia Pisani. Oppure in diretta streaming collegandosi sulla piattaforma di Rai Play, o per gli abbonati su DAZN.