Europei volley maschile 2021: l’Italia deve battere la Lettonia per sognare in grande

Italia-Lettonia: il grande giorno è arrivato. Oggi giorno 12 settembre gli uomini di Fefè de Giorgi saranno chiamati a dare il meglio di sè per continuare in questa rassegna continentale. Al momento tutto è andato alla perfezione, con gli azzurri che hanno battuto tutti gli avversari ottenendo la testa del girone B a punteggio pieno. I baltici hanno fatto peggio, ottenendo un’unica vittoria nel derby del Mar Baltico contro l’Estonia. Hanno chiuso il pool D al quarto posto.

Italia-Lettonia: un match importante

Il nuovo corso, inaugurato con l’avvicendamento in panchina tra Gianlorenzo Blengini e De Giorgi dopo l’eliminazione alle Olimpiadi di Tokyo, sta dando i suoi frutti. Ma è proprio questo momento magico che non deve far adagiare gli azzurri sugli allori. Anche se il pronostico è completamente favorevole ai nostri, lo scontro potrebbe nascondere delle insidie. L’Italia, con il suo tasso tecnico, non può assolutamente permettersi cali di tensione e deve dare il massimo da un punto di vista fisico e mentale. Giannelli e compagni sono chiamati a lottare con grinta per ridare lustro ad una Nazionale, che dopo la debacle olimpica, ha visto la sua luce offuscarsi. Fortunatamente i lettoni non avranno in rosa alcune pedine per loro di solito fondamentali. L’impegno di Ostrava verrà vissuto con estreme concentrazione e determinazione da parte dei pallavolisti, come assicurato da Fabio Balaso alcuni giorni fa all’ANSA. Agli organi di stampa ha dichiarato che: “Quella di domenica sarà una gara emozionante che andrà affrontata con determinazione, sarà importante partire carichi e farci trovare subito pronti perché gli avversari non ci regaleranno nulla. Noi dobbiamo giocare con serenità, pensando solo a esprimere le nostre qualità e rimanendo focalizzati su ciò che prepariamo in allenamento; il resto verrà da sé “. Gli ottavi andranno in onda sia sulla RAI che su DAZN.