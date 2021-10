Mondiali volley maschile U21: stasera la finalissima

Mondiali volley maschile U21: stasera l’atto finale. I ragazzi di Angiolino Frigoni ce l’hanno fatta. Hanno schiantato la Polonia 3 a 2 portando a termine una storica rimonta. Sotto per 2 set a 0 gli azzurrini non si sono fatti intimidire dagli avversari dalla sicura bravura, ed hanno ribaltato una situazione che li vedeva in grande difficoltà. Un atto conclusivo che arriva meritatamente in un torneo, opportuno ribadirlo, in cui l’Italia non ha mai perso fino a questo punto.

Mondiali volley maschile U21: quando sarà la finale

La finale si giocherà domenica 3 ottobre alle ore 19:00, nella cornice del PalaPirastu di Cagliari. L’incontro Italia-Russia rappresenta un appuntamento importante per gli azzurrini. Non tanto per il match, bensì per il fatto che in caso di trionfo si tratterebbe del primo Mondiale vinto dalla Nazionale del volley maschile U21. Dopo quattro finali perse, questa di oggi, rappresenta l’occasione in cui i ragazzi di Frigoni potrebbero fregiarsi del titolo di Campioni del Mondo. Il gruppo sta bene è compatto e può contare su grandi talenti, tra i molti, come Alessandro Michieletto (già campione europeo con la Nazionale seniores), Tommaso Stefani, Damiano Catania, il regista Paolo Porro. La partita potrà essere seguita sul canale You Tube della FIVB, a partire dalle ore 19:00.