Pallavolo femminile A1, sale l’attesa per l’eterna sfida Conegliano-Novara.

Turno infrasettimanale in programma per la 3.a giornata di andata che si chiuderà con il posticipo attesissimo in programma al Palaverde domani giovedì 21 ottobre alle 20,30 con diretta su Rai Sport + HD.

Un calendario che per le pantere ha visto nelle prime due giornate affrontare le due “matricole” e al terzo turno affrontare già quella che probabilmente si candida ad essere una delle più accreditate rivali per la conquista del tricolore. Novara al match arriva dopo due vittorie casalinghe, per le ragazze di coach Stefano Lavarini si tratta dunque della prima trasferta stagionale .

Riflettori dunque tutti puntati sull’eterna sfida Conegliano-Novara che hanno aperto ufficialmente a Modena la stagione sportiva 2021/22 . In quell’occasione in palio c’era il primo trofeo di quest’anno, la Supercoppa italiana alzata al cielo dalle pantere di Conegliano.

Il club veneto è però abituato a dimenticare in fretta, questo il segreto di una fame di vittorie che l’ha accompagnata sempre negli ultimi anni. Novara ne è consapevole e sa benissimo di avere di fronte una squadra che non abbassa mai la guardia e che vuole sempre cercare un margine di miglioramento.

SFIDA IMPORTANTE

La partita di domani sera sarà importantissima perchè darà chiari segnali su quello che potrebbe essere l’andamento del campionato di quest’anno.

Le due squadre, insieme a Busto Arsizio, guidano la classifica punteggio pieno dopo due giornate, ecco quindi che quella del Palaverde sarà una partita che regalerà ad una delle due il primo dispiacere stagionale. Al di là del risultato che potrebbe essere il frutto di una lotta tiratissima sarà importante vedere l’atteggiamento in campo e se soprattutto dalla parte di Novara verranno abbandonati i comprensibili timori che possono puntualmente accompagnare chi affronta la corazzata Imoco.

Certamente quello che si vedrà in campo sarà un grande spettacolo sportivo.

Pallavolo femminile A1, turno infrasettimanale : il programma completo