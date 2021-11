Pallavolo femminile A1, Roma trova il primo successo tra le mura amiche , le parole degli allenatori e la nuova classifica

Pallavolo femminile A1, si è giocato ieri sera al PalaEur il posticipo della 5.a giornata tra Roma e Firenze. Le capitoline che avevano vinto il primo incontro coinciso con l’esordio in campionato avevano poi inanellato tre sconfitte consecutive. Firenze, al contrario, arrivava al match forte di tre vittorie consecutive che avevano segnato il riscatto dopo il ko nel primo atto di stagione.

Ad avere la meglio e a centrare il primo successo casalingo di questo campionato pallavolo femminile A1 è stata Roma che si è imposta in rimonta per 3-1 ( 19-25, 25-23, 25-20, 25-17).

Tre punti importantissimi per le padrone di casa che in caso di ulteriore sconfitta sarebbero entrate definitivamente in un periodo di crisi, per Firenze battuta d’arresto che per il momento non toglie valore all’ottimo inizio di stagione.

LE VOCI DEGLI ALLENATORI

Le parole di coach Stefano Saja raccolte sul sito del club di Roma : «Sono contentissimo. Era da un po’ che pensavo avessimo il bisogno di sbloccarci. Lavoriamo tanto in allenamento e sembrava che in partita non riuscissimo a mettere a frutto quello che facevamo durante la settimana. Oggi siamo riusciti a portare a casa una vittoria concreta e tre punti che sono importantissimi. È una solidità che ci dà tanta fiducia per il futuro. Un’occasione importante anche per la manifestazione Acqua & Sapone for Charity che per noi è un modo per star vicino alle donne e contribuire alla lotta contro la violenza sulle donne ».

Le parole di Massimo Bellano raccolte sul sito della società toscana : « In prima analisi credo che dopo un primo set giocato con una bella qualità poi sono calati soprattutto i fondamentali di battuta e ricezione. Loro sono riusciti a giocare molto con la palla in testa sviluppando bene le loro trame e rendendo complicata la nostra fase punto. Di contro noi abbiamo fatto fatica a tenere vicino a rete con il nostro primo tocco di ricezione e giocare tanto con la palla alta alla lunga è diventato faticoso e ci ha fatto perdere contatto con Roma che ha giocato una partita di ottima fattura. Complimenti a loro e noi analizzeremo bene le cose che non hanno funzionato preparandoci bene subito alla prossima gara ».

Questa la classifica dopo cinque giornate:

Conegliano 14, Novara 11, Scandicci 11, Busto Arsizio 10, Chieri 9, Firenze 9, Monza 8, Bergamo 6, Roma 6, Casalmaggiore 6, Cuneo 5, Trento 4, Perugia 3, Vallefoglia 3.