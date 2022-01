Le Pantere della Imoco Conegliano vincono la Coppa Italia davanti al Presidente Mattarella

La Imoco Conegliano vince la sua quarta Coppa Italia battendo un coriaceo Novara. Questa volta il trionfo ha un sapore particolare perchè avvenuto di fronte un ospite d’eccezione. Infatti le gesta di Egonu e compagne sono state seguite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al termine del match è stato proprio il Capo dello Stato a consegnare alle Pantere il loro secondo trofeo stagionale, che le rende sempre più Regine del volley italiano.

Imoco Conegliano: Coppa Italia giunta di fronte a oltre 3000 spettatori

Il match si è svolto al PalaEur di Roma ed è stato ricco di emozioni. Novara avanti al primo set grazie alle giocate di Hancock e Karakurt. Conegliano stenta a trovare grinta in attacco e deve soccombere di fronte al miglior gioco delle piemontesi. Alla seconda frazione di gioco le ragazze di Santarelli iniziano a pungere e rimettono in equilibrio la partita fino a quando le novaresi, sull’11-10, trovano la fuga e riescono a ribaltare la situazione a loro favore. Inutili i cambi Courtney per Plummer e Omoruiy per Sylla. Al terzo set la storia cambia e Joanna Wolosz inizia a servire Paola Egonu che, in uno stato di grazia, macina punti su punti. Mister Lavarini, per cercare di fermare l’avanzata lombarda, schiera in campo Washlington. Ma la dinamica dell’incontro non cambia: Pantere proiettate verso il successo finale che giunge al quinto set conclusosi 15-13 per loro.