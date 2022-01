Sir Safety Conad Perugia, Giannelli: “Vogliamo conquistare l’accesso alla Final Four”

Si avvicina a grandi passi il primo match 2022 al PalaBarton per la Sir Safety Conad Perugia. Mancano, infatti, solo due giorni all’ultimo quarto di finale della Del Monte®Coppa Italia (ieri disputati gli altri tre incontri che hanno sancito il passaggio alla Final Four di Trento, Piacenza e Milano) con i Block Devils di scena mercoledì alle 20:30 contro la Kioene Padova. In palio l’ultimo posto per il weekend del 5 e 6 marzo a Casalecchio di Reno, sede dell’atto conclusivo.

Sir Safety Conad Perugia, Giannelli: “Vogliamo cercare il nostro miglior gioco”

Rosa quasi al completo per il coach Nikola Grbic, che dovrà fare a meno solo di Roberto Russo, uscito anzitempo a Istanbul nel match di Champions dello scorso mercoledì. “Padova è una squadra che gioca bene e che sta facendo una bella stagione. Lo dimostra anche l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia perché entrare nelle prime otto della Superlega non è mai una cosa scontata. Puntano molto sulla loro battuta, difendono tanto e ti costringono a dover giocare al massimo per portare a casa il risultato. Lo abbiamo già visto in campionato, da loro è stata una partita dura e tosta. Mercoledì mi aspetto un’altra partita del genere, loro verranno a Perugia tranquilli e faranno certamente del loro meglio. Dovremo farlo anche noi, vogliamo cercare il nostro miglior gioco e vogliamo conquistare l’accesso alla Final Four che è un nostro obiettivo. Speriamo anche in questi ultimi giorni che mancano alla partita di poterci concentrare sugli allenamenti perché nell’ultimo periodo abbiamo avuto davvero poco tempo per allenarci”. Così ha presentato il match di Coppa Italia Simone Giannelli.

Padova, attuale ottava forza del campionato con 17 punti frutto di sette vittorie ed altrettante sconfitte, fa della battuta il suo fondamentale di punta. 118 gli ace finora in Superlega (tre in più di Perugia). In panchina c’è coach Cuttini, invece il faro in campo è il regista della nazionale tedesca Jan Zimmermann (lo scorso anno a Perugia). L’opposto dovrebbe essere Linus Weber (classe ’99; 2,02 metri), al centro dovrebbero partire Andrea Canella e Marco Vitelli. Proprio dai nove metri Perugia dovrà cercare di fare la partita per poi tenere a bada Weber e Bottolo che sono i due riferimenti del gioco della Kioene.