Sir Safety Conad Perugia, Grbic: “Abbiamo vinto con un risultato netto una partita non semplice”

Meritatissime 24 ore di riposo e recupero per la Sir Safety Conad Perugia dopo il successo di ieri sera al PalaBarton contro la Kioene Padova che è valso l’accesso dei Block Devils alla Final Four della Del Monte®Coppa Italia. Ma l’agenda degli impegni degli umbri è fitta di appuntamenti. Quindi domani mattina riprenderanno gli allenamenti a Pian di Massiano per preparare l’anticipo dell’undicesima di ritorno contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza (domenica in casa con fischio d’inizio ore 18:00).

Coppa Italia, il punto di coach Grbic sul match della Sir Safety Conad Perugia

“Se dobbiamo parlare in termini di risultato, ieri sera è andato tutto assolutamente bene – ha sottolineato Nikola Grbic -. Ci siamo qualificati per la Final Four, abbiamo vinto con un risultato netto una partita che non era semplice e contro un avversario che, pur con le sue difficoltà, ha lottato e giocato bene. Però…”. Il tecnico della Sir Safety Conad Perugia è Quindi sceso nel dettaglio dell’analisi del match. “Come ho detto ai ragazzi a fine gara, io penso a noi e dobbiamo assolutamente evitare una prestazione come quella di ieri nel secondo e terzo set. Nel primo set abbiamo commesso 3 errori, nel secondo e terzo 22 e, per una squadra come la nostra, questo non è possibile. Posso capire che una squadra forte spesso inconsciamente gioca quanto basta per vincere. Ci sta, perché i campioni sanno che da loro tutti si aspettano la vittoria e quindi scendono in campo in funzione del risultato. Ma noi dobbiamo cambiare questa mentalità, dobbiamo avere il nostro ritmo ed il nostro gioco sempre ed a prescindere da chi c’è dall’altra parte della rete. Solo così potremo continuare ad allenarci ed a concentrarci ad avere il giusto approccio che poi, quando ci servirà, tornerà utile. Scendere in campo e giocare bene non è come accendere un interruttore, è successo ad altre squadre forti di avere questa problematica perché la pallavolo non funziona così”. “Noi dobbiamo lavorare oggi per prepararci alle difficoltà che sicuramente ci aspetteranno – ha affermato Grbic in conclusione -, a partire da domenica con Piacenza e poi andando avanti nella stagione tra Superlega, Champions e tutto il resto. Dobbiamo crearci questa mentalità e questo approccio di scendere in campo e fare il nostro al massimo senza badare a cosa fanno gli avversari, ma concentrandoci solo su di noi”.