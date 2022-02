Superlega, Perugia-Taranto Giannelli: “Restare concentrati, allenarci bene e sparare poi tutto in campo come sempre”

Sta per alzarsi il siparo al PalaBarton del mese di febbraio per la Sir Safety Conad Perugia. Domani sera a Pian di Massiano i Block Devils affronteranno la Gioiella Prisma Taranto per il recupero della quarta giornata di ritorno di Superlega (con fischio d’inizio ore 20:30). La prima della classe contro una formazione, quella tarantina, in lotta per la corsa salvezza e in un periodo (tre vittorie nelle ultime quattro gare); attualmente il sestetto di coach Di Pinto occupa ottavo posto provvisorio in classifica con 20 punti.

Sir Safety Conad Perugia- Gioiella Prisma Taranto: il match ai raggi X

Preparazione alla gara con massima attenzione per coach Grbic ed il suo staff: oggi pomeriggio e domattina i Block Devils effettueranno le ultime rifiniture e organizzeranno il piano tattico del match. Probabilmente ci sarà qualche assenza per infortunio e probabilmente scenderà in campo inizialmente Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Mengozzi e Solè coppia di centrali, Leon ed Anderson martelli ricevitori e Piccinelli libero. “Abbiamo i favori del pronostico? Del pronostico sinceramente non mi interessa più di tanto – osserva il regista Simone Giannelli -, la realtà è che ci sarà da giocare bene a pallavolo sennò si perde. Abbiamo poco tempo per prepararci, quinti dobbiamo tenere la testa nella bolla, restare concentrati, allenarci bene e sparare poi tutto in campo come sempre”.

Mentre per la formazione di Taranto coach Di Pinto dovrebbe ancora rinunciare al libero Laurenzano. Quindi, probabile 6+1 iniziale dovrebbe essere formato da Falaschi in regia, dal campione del mondo under 21 Stefani in diagonale, da Di Martino e Alletti centrali, Joao Rafael e Randazzo schiacciatori di posto quattro con Pochini libero.

Un solo precedente tra le due formazioni ed è il confronto d’andata di questa stagione dello scorso 3 novembre 2021 a Taranto con vittoria di Perugia in quattro set (19-25, 25-23, 16-25, 17-25). Due gli ex in campo domani entrambi nel roster pugliese: il libero Filippo Pochini e il centrale Aimone Alletti (in bianconero nella stagione 2012-2013).

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Mengozzi-Solè, Leon-Anderson, Piccinelli libero. All. Grbic.

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Falaschi-Stefani, Alletti-Di Martino, Joao Rafael-Randazzo, Pochini libero. All. Di Pinto.

Arbitri: Lorenzo Mattei – Alessandro Cerra

Superlega, Perugia-Taranto: come seguire il match

Il match di domani tra Perugia e Taranto sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv a partire dalle ore 20:30 con il commento di Andrea Cruciani ed il commento tecnico di Filippo Rinaldi. Un’ampia sintesi di sarà trasmessa in replica giovedì 3 febbraio alle ore 14:00, alle ore 20:30 ed alle ore 23:15 sul canale 12 di Tef Channel, televisione ufficiale della Sir Safety Conad Perugia.

Info ingresso al PalaBarton

Domani sera le porte del PalaBarton apriranno alle ore 19:00. All’interno del palazzetto è necessario esibire il green pass rafforzato e sarà obbligatorio tenere sempre indossata la mascherina FFP2.

Le condizioni di Massimo Colaci

La Sir Safety Conad Perugia comunicato tramite una nota stampa che Massimo Colaci è stato sottoposto ieri agli esami di rito dopo l’infortunio subito nel match Milano-Perugia. “Il libero bianconero ha subito un trauma contusivo-distorsivo della spalla destra. Gli esami diagnostici non hanno evidenziato lesioni osteoarticolari e capsulo-legamentose”.