Finale scudetto volley femminile Conegliano sbanca il campo di Monza in gara 2

Finale scudetto pallavolo femminile, Conegliano sbanca il campo di Monza vincendo al tie-break e riporta la serie in pareggio (1-1). Le ragazze di Daniele Santarelli hanno dovuto soffrire davvero tanto dopo che gara 2 della finale scudetto pallavolo femminile si era aperta con il vantaggio delle brianzole per 2-0.

Fino a quel momento aveva funzionato la tattica delle padrone di casa di forzare il servizio per impedire alle venete di costruire le micidiali azioni in attacco che le contraddistinguono come squadra. L’asse Wolosz-Egonu da arginare, questo l’imperativo per Orro e compagne che però sono riuscite a farlo solo per metà gara.

Quando la situazione sembrava infatti compromessa, le pantere hanno rialzato la testa, sbagliato meno e coinvolto maggiormente le schiacciatrici di posto 4 nei palloni messi a terra. Ne è conseguita una fase di match controllata con maggiore sicurezza da parte di Conegliano che ha affondato il colpo nel quinto set. Il tutto condito dalla consueta perentoria prova di una Paola Egonu che dimostra soprattutto forza di carattere nel riprendersi dopo fasi non proprio brillanti come quelli della prima parte di gara per chiudere a quota 29 ed aumentando progressivamente la propria efficacia in attacco.

Si riparte dunque in questa serie scudetto da una situazione di assoluta parità , si tornerà ora al Palaverde per gara 3 in programma sabato 7 maggio alle 20,45.

Una finale scudetto volley femminile ancora tutta da vivere e che ne siamo certi riserverà certamente molte emozioni.

Finale scudetto volley femminile, Orro spiega come fermare Conegliano

Il tabellino di gara 2 della finale scudetto volley femminile

Monza-Conegliano 2-3 ( 25-25, 25-23, 16-25, 20-25, 10-15)

Monza: Lazovic, Stysiak 6, Boldini, Gennari, Van Hecke 18, Orro 2, Parrocchiale , Danesi 6, Rettke 5, Larson 12, Davyskiba 13, Candi 4, Negretti, Moretto ne ALL: Gaspari

Conegliano : Caravello, Plummer 17, Courtney 2, De Kruijf 11, Folie 6, Omoruyi ne, De Gennaro, Vuchkova ne, Frosini, Gennari, Wolosz 3, Sylla 14, Egonu 29, Bardaro ne: ALL: Santarelli