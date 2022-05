Finale scudetto volley femminile gara 3 : super Conegliano batte Monza

Finale scudetto volley femminile gara 3, una super Conegliano ha battuto ieri sera al Palaverde Monza per 3-0 ( 25-23, 25-12, 25-22) portandosi ora in vantaggio nella serie per 2-1.

Sono tornate dunque a far paura le pantere che di fronte al proprio pubblico ( sold out con 5344 spettatori ) hanno offerto una prestazione esaltante . Le ragazze di coach Daniele Santarelli sono state bravissime nel primo set, quando erano in svantaggio 17-20, a rimanere lucide orchestrando una rimonta che alla fine si è conclusa con la vittoria nel parziale.

Secondo set a senso unico a favore delle padrone di casa e nel terzo ancora la bravura nell’arginare i tentativi delle brianzole di riaprire il match.

Finale scudetto volley femminile gara 3: una super Conegliano

Si è tornati dunque ad ammirare una super Conegliano contro Monza in gara 3 di questa finale scudetto volley femminile che assegnerà il tricolore. Le pantere hanno offerto di fronte ai propri tifosi una prestazione superlativa, quando si gioca su questi livelli diventa davvero difficile resistere e a farne le spese è stata Monza che fino a ieri era riuscita a mettere in grandissima difficoltà le venete.

Dopo gara 3 della finale scudetto volley femminile Conegliano-Monza i giochi rimangono ovviamente ancora del tutto aperti ma ora l’Imoco si ritrova tra le mani il primo match point di questa serie.

Tra le pantere la solita Paola Egonu è salita in cattedra nei momenti cruciali ma l’intera squadra ha risposto presente, nota di merito all’americana Plummer autrice di 14 punti. Ottima anche la prova dell’olandese De Kruijf con 10 punti a referto . Per entrambe l’efficacia in attacco è stata del 50%. Tra le brianzole top scorer Van Hecke con 9 punti.

La serie ora si sposta a Monza dove le squadre scenderanno nuovamente in campo martedì 10 maggio alle 20.45.

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-VERO VOLLEY MONZA 3-0 (25-23, 25-12, 25-22)

PROSECCO DOC IMOCO: Plummer 14, De Kruijf 10, Courtney, Folie 6, Wolosz 2, Omoruyi ne, De Gennaro (L), Egonu 17, Sylla 8, Vuchkova ne, Frosini ne, Gennari 1, Caravello, Bardaro ne (L) All: Santarelli

VERO VOLLEY : Lazovic, Stysiak 5, Boldini, Gennari A., Daviskyba 8, Van Hecke 9, Orro 1, Parrocchiale (L), Danesi 4, Rettke 3, Larson 8, Candi, Negretti (L), Moretto ne, All: Gaspari.