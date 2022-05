Gara 3 finale scudetto volley femminile, domani la sfida al Palaverde

Gara 3 finale scudetto volley femminile, è tutto pronto per la partita tra Conegliano e Monza che domani 07 maggio alle 20,45 si sposterà al Palaverde. Le due squadre si trovano in parità(1-1), una vittoria in trasferta a testa e quindi dopo l’esordio vincente delle brianzole fuori casa il vantaggio del fattore campo torna nelle mani delle venete che in gara 2 hanno sbancato l’Arena di Monza.

In gara 2 Conegliano ha dimostrato la propria forza mentale , è riuscita a recuperare uno svantaggio iniziale di 2 set a 0 e ad un passo da una situazione davvero complicata ha rialzato la testa arrivando in una condizione di equilibrio alla vigilia di gara 3 della finale scudetto volley femminile.

Finale scudetto volley femminile Conegliano sbanca il campo di Monza in gara 2

Grande attesa per gara 3 della finale scudetto volley femminile

Sale l’attesa per gara 3 della finale scudetto volley femminile che fino a questo momento ha regalato tante emozioni. A darne conferma due partite che si sono entrambe chiuse al tie-break, al sorriso di Orro e compagne è seguito quello delle pantere che proveranno ora in casa a trovare la zampata vincente. In una serie al meglio delle cinque gare i discorsi sarebbero comunque rimandati, certo che gara 3 costituisce un punto davvero importante che potrebbe decidere le sorti di questa finale scudetto.

L’applauso grande a Monza va comunque fatto in questo inizio di serie perchè la corazzata Conegliano, abituata in questi ultimi anni a vincere la quasi totalità delle sfide affrontate, ha trovato fino a questo momento una squadra che l’ha messa in grandissima difficoltà .

Monza ha tutto il diritto di sognare in grande, le due sfide ne hanno dimostrato il grande valore, il calo di gara 2 negli ultimi tre set è probabilmente dipeso dal livello di gioco che Conegliano è riuscita ad alzare limitando al massimo gli errori che invece nella prima parte di gara erano comparsi.

Una gara 3 finale scudetto volley femminile che dunque promette grande spettacolo, vedremo chi tra queste due fortissime squadre domani riuscirà a mettere la testa avanti.