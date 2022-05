Pallavolo maschile, i convocati di De Giorgi per la prima settimana di VNL ad Ottawa

Concluso il primo collegiale a Cavalese con la vittoria nella seconda amichevole contro la Bulgaria, si avvicina sempre di più l’inizio della Volleyball Nations League (VNL) per la Nazionale italiana di coach Fefè De Giorgi. Dopo qualche giorno di riposo, i ragazzi si ritroveranno martedì 31 maggio suddivisi in due gruppi. Il primo gruppo si ritroverà a Cavalese per continuare a lavorare, con l’aggiunta dell’under 22, mentre il secondo, quello che partirà per Ottawa, si ritroverà a Roma. Ecco di seguito la lista dei convocati.

Pallavolo maschile, i convocati di De Giorgi

CONVOCATI DAL 31/05 AL 10/06 A CAVALESE:

Palleggiatori: Matteo Lusetti, Riccardo Sbertoli (Dal 6 giugno).

Centrali: Simone Anzani, Gabriele Di Martino, Fabio Ricci.

Schiacciatori: Oreste Cavuto, Daniele Lavia (Dal 6 giugno), Alessandro Michieletto (Dal 6 giugno).

Opposto: Ivan Zaytsev

Liberi: Fabio Balaso, Filippo Federici.

CONVOCATI PER LA PRIMA SETTIMANA DI VNL A OTTAWA (CANADA):

Il seguente gruppo si ritroverà a Roma, presso il Centro Sportivo Giulio Onesti, il 31/05 e partirà per Ottawa il 4 giugno e ritornerà il 14 giugno.

Palleggiatori: Marco Falaschi, Simone Giannelli.

Centrali: Lorenzo Cortesia, Gianluca Galassi, Leandro Mosca, Marco Vitelli.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Davide Gardini, Fabrizio Gironi, Francesco Recine.

Opposti: Giulio Pinali, Yuri Romanò.

Liberi: Alessandro Piccinelli, Leonardo Scanferla.