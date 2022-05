Volley femminile, ecco i colpi della prima parte di mercato

Volley femminile, dopo la conclusione del campionato che ha visto Conegliano vincere lo scudetto tutta l’attenzione si sposta ora sui colpi di mercato. Andiamo a vedere quelli principali che fino a questo momento sono stati ufficializzati. In casa Busto Arsizio è arrivata la notizia prima della conferma dell’intero staff tecnico e medico, a seguire l’ufficialità della prima stella destinata a diventare farfalla. In arrivo da Novara la brasiliana Rosamaria Montibeller che rivestirà il ruolo di opposto nello scacchiere di coach Marco Musso. A proposito di staff tecnici è stato confermato anche quello di Scandicci, Massimo Barbolini si appresta quindi a vivere la sua terza stagione consecutiva a capo della panchina. Il club si è dunque ancora una volta affidato a lui dopo la bellissima stagione impreziosita dalla vittoria in Challenge Cup. L’obiettivo sarà quello di colmare il gap da Conegliano e provare a cucirsi sul petto il tricolore.

Tre le conferme in casa Novara, altra squadra che punta la prossima stagione a fare la voce da protagonista. Cristina Chirichella, Caterina Bosetti e Sara Bonifacio. Il club piemontese riparte quindi dalle proprie giocatrici simbolo, chiaro l’intento di continuare sulla strada tracciata , la stagione quest’anno si è chiusa contro Monza in semifinale ma le cose positive sono state molte.

Allenatori nuovi a Cuneo e Perugia. In Piemonte arriva Luciano Pedullà mentre Matteo Bertini si accasa in Umbria .

In casa Il Bisonte Firenze diverse le conferme a partire da Carlotta Cambi e un grande acquisto ufficializzato: si tratta di Britt Herbotts, una delle migliori schiacciatrici del nostro campionato in arrivo da Novara. Sicuramento un tassello importante che darà il proprio contributo.

Il miglior campionato del mondo

Tanti i movimenti del mercato volley femminile che come sempre caratterizzano la parte immediatamente successiva alla fine della stagione , il campionato rimane come sempre uno dei migliori al mondo, a detta di molti il migliore. La speranza naturalmente è che continui a fare da “calamita” per le migliori giocatrici in circolazione.