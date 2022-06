Mercato pallavolo femminile, il riassunto delle ultime ore

Mercato pallavolo femminile, continua l’allestimento dei roster delle squadre per la stagione 2022/23, ancora tanti i colpi messi a segno nelle ultime ore. Vediamo nel dettaglio i movimenti all’interno delle squadre che quest’anno punteranno, stando ai pronostici, a contendersi lo scudetto.

Mercato pallavolo femminile, a Conegliano arriva Gray

Sicuramente un grande colpo di mercato dopo quelli dei giorni scorsi quello messo a segno da Conegliano che nella giornata di ieri lunedì 27 giugno ha ufficializzato l’arrivo della schiacciatrice canadese ex Busto Alexa Gray. Classe 1994, 185 centimentri di potenza che fanno da contorno ad una grande tecnica che le consente di essere giocatrice in grado di offrire diverse soluzioni offensive. Certamente un ottimo acquisto per un’atleta che non dovrà far rimpiangere la partenza di Sylla.

Continua dunque per Conegliano l’obiettivo di creare una squadra che possa aprire un nuovo ciclo vincente. Non sarà certamente facile visto che le rivali stanno allestendo roster di qualità consapevoli che il nuovo corso delle pantere avrà probabilmente necessità di un po’ di tempo per digerire le partenze importanti, una su tutte quella di Paola Egonu.

Altri volti nuovi in arrivo a Scandicci e Monza

Dopo l’ufficialità dell’arrivo come opposto a Scandicci di Camilla Mingardi, il club toscano ha dato ieri notizia dell’arrivo di un’altra nuova giocatrice. Stiamo parlando della schiacciatrice russa Yana Shcherban in arrivo da Casalmaggiore. Il suo biglietto da visita parla di un’atleta che nello scorso campionato è stata la miglior realizzatrice delle lombarde. Massimo Barbolini potrà dunque contare anche sulle sue qualità per provare a dare filo da torcere a Conegliano. Proprio da Scandicci arriva invece la nuova palleggiatrice di Monza che andrà a far reparto con la titolare Alessia Orro. Stiamo parlando di Letizia Camera.

Scandicci e Monza sono certamente due delle squadre che nella prossima stagione punteranno al tricolore. Monza partirà dalla finale scudetto di quest’anno contro le pantere, Scandicci vorrà puntare a superare finalmente il club veneto.