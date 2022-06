Mercato volley femminile, Conegliano ha scelto la vice Moki

Mercato volley femminile, è arrivata nel pomeriggio l’ufficialità da parte di Conegliano che ha annunciato la vice Moki De Gennaro. Si tratta del libero classe 1994 Ylenia Perticati fresca di promozione in A1 con Pinerolo. Si è dunque messa in mostra la giocatrice veronese al punto da essere stata scelta, dopo la partenza di Caravello, come vice del libero più forte al mondo. Debuttò nella massima serie con Brescia nel 2020/21.

Gioia e responsabilità per Perticati

Conegliano ha annunciato l’acquisto del libero veronese Ylenia Perticati come vice De Gennaro. Sicuramente per lei sarà una grandissima gioia ma anche una grande responsabilità . Giocherà infatti nel club italiano più vittorioso degli ultimi anni sia nel nostro Paese che a livello internazionale. Un nuovo volto nuovo nelle ultime ore dunque dopo quelli dei giorni scorsi .

Oltre all’attività indoor Ylenia Perticati è impegnata d’estate anche nel beach.

Mercato volley di Conegliano tra conferme e nuovi arrivi

Certamente il club veneto sta attraversando un passaggio cruciale della propria storia . Si sta di fatto aprendo un nuovo ciclo dopo la partenza di molte delle giocatrici che hanno nel recente passato fatto vincere al club veneto tutto quello che si poteva. Il mercato volley femminile di Conegliano è stato caratterizzato da nuovi interessantissimi arrivi ma anche da conferme importanti per non ripartire completamente da zero.