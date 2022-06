Mondiali beach volley Roma, il calendario della fase a gironi degli azzurri

Tutto pronto nella splendida cornice del Foro Italico di Roma per i mondiali di beach volley 2022. Tante le coppie e le nazionalità in gara che daranno vita a 216 incontri in soli 10 giorni. La fase a gironi inizierà venerdì 10 giugno 2022 e finirà lunedì 13. Nella giornata di martedì 14 giugno si giocheranno gli spareggi, ovvero dei playoff nei quali le otto peggiori terze classificate si dei gironi si affronteranno per decretare le quattro coppie che andranno a completare il tabellone dei sedicesimi di finale, in programma il 15 giugno. Poi di conseguenza ottavi, quarti di finale, semifinali e infine le finali maschili e femminili nella giornata di domenica 19 giugno. Ecco di seguito il calendario della fase a gironi delle coppie azzurre (maschili e femminili).

Calendario fase a girone degli azzurri ai mondiali di beach volley

Saranno 9 le coppie al via ai mondiali di beach volley a Roma. In campo maschile ci saranno gli azzurri Daniele Lupo-Alex Ranghieri, Paolo Nicolai-Samuele Cottafava, Enrico Rossi-Adrian Carambula, Davide Benzi-Carlo Bonifazi, Jakob Windisch-Gianluca Dal Corso. In campo femminile, invece, ci saranno le azzurre Valentina Calì-Margherita Tega, Marta Menegatti-Valentina Gottardi, Reka e Viktoria Orsi Toth, Claudia Scampoli-Margherita Bianchin. Ecco di seguito il programma completo (date e orari) della fase a gironi delle coppie italiane:

VENERDI’ 10 GIUGNO

15.00 Flint/Cheng USA vs Cali/Tega ITA (Pool E, donne)

17.00 Scampoli/Bianchin ITA vs Makokha/Khadambi KEN (Pool L, donne)

18.00 Kolinske/Hughes USA vs Menegatti/Gottardi ITA (Pool F, donne)

19.00 Carambula/Rossi ITA vs Jawo/Jarra GAM (Pool A, uomini)

20.00 Lupo/Ranghieri ITA vs Schachter/Dearing CAN (Pool B, uomini)

21.00 Taiana Lima/Hegeile BRA vs R. Orsi Toth/V. Orsi Toth ITA (Pool I, donne)

SABATO 11 GIUGNO

16.00 Bukovec/Brandie CAN vs Cali/Tega ITA (Pool E, donne)

17.00 M. Grimalt/E. Grimalt CHI vs Windisch/Dal Corso ITA (Pool I, uomini)

18.00 Nicolai/Cottafava ITA vs Murray/Rivas COL (Pool K, uomini)

19.00 Carro/Lobato ESP vs Menegatti/Gottardi ITA (Pool F, donne)

20.00 A. Mol/C. Sorum NOR vs Benzi/Bonifazi ITA (Pool H, uomini)

21.00 Carambula/Rossi ITA vs N. Capogrosso/T. Capogrosso ARG (Pool A, uomini)

22.00 Lupo/Ranghieri ITA vs Akan/Essilfie GHA (Pool B, uomini)

DOMENICA 12 GIUGNO

11.00 Muller/Tillmann GER vs R. Orsi Toth/V. Orsi Toth ITA (Pool I, donne)

12.00 Scampoli/Bianchin ITA vs Wojtasik/Kociolek POL (Pool L, donne)

17.00 Seidl/Waller AUT vs Windisch/Dal Corso ITA (Pool I, uomini)

18.00 Aravena/Droguett CHI vs Benzi/Bonifazi ITA (Pool H, uomini)

20.00 Nicolai/Cottafava ITA vs Surin/Banlue THA (Pool K, uomini)

21.00 Bobner/Verge Depré SUI vs Cali/Tega ITA (Pool E, donne)

22.00 Ariana/Karelys ECU vs Menegatti/Gottardi ITA (Pool F, donne)

LUNEDI’ 13 GIUGNO

10.00 Luini/Penninga NED vs Benzi/Bonifazi ITA (Pool H, uomini)

11.00 Kantor/Rudol POL vs Windisch/Dal Corso ITA (Pool I, uomini)

12.00 Bryl/Losiak POL vs Lupo/Ranghieri ITA (Pool B, uomini)

16.00 Carambula/Rossi ITA vs Bruno Schmidt/Saymon BRA (Pool A, uomini)

19.00 Worapeerachayakorn/Naraphornrapat THA vs R. Orsi Toth/V. Orsi Toth ITA (Pool I, donne)

21.00 Scampoli/Bianchin ITA vs Borger/Sude GER (Pool L, donne)

22.00 Ahman/Hellvig SWE vs Nicolai/Cottafava ITA (Pool K, uomini)