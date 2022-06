Volley mercato femminile, le ultime novità in casa Bergamo

Volley mercato femminile, continuano spediti i movimenti di mercato tra le squadre di A1 che stanno allestendo i roster per la stagione 2022/23, diversi sono stati i colpi di volley mercato femminile degli ultimi giorni. In casa Bergamo vediamo le ultime novità. In uno staff che ha visto chiaramente delle conferme a partire dall’allenatore Stefano Micoli che guiderà le orobiche anche nella stagione 2022/23, una novità per quanto riguarda il ruolo di opposto arriva dal Brasile. Ufficializzato infatti a fine maggo l’arrivo di Lorrayna Marys Da Silva, classe 1999, prima esperienza per lei fuori dal Brasile avrà l’occasione ora di mettersi in mostra nel campionato più bello del mondo. Per lei il titolo di miglior opposto nel Campionato Panamericano nel 2021. Pochi giorni fa è stata data poi notizia della conferma di Mackenzie May, la schiacciatrice americana arrivata lo scorso gennaio sarà quindi ancora al servizio di coach Stefano Micoli.

Ricordiamo che tra i volti nuovi arrivati fino a questo momento nel volley mercato femminile di Bergamo c’è la centrale Federica Stufi proveniente da Cuneo, l’altra centrale ex Talmassons Laura Bovo e il libero Giada Cecchetto in arrivo da Vallefoglia. Il trend sembra quello di alternare conferme di peso a nuovi interessantissimi arrivi.