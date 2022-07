Dove vedere semifinale di VNL Turchia-Italia: streaming gratis e diretta tv Rai o Sky?

Ad Ankara, in Turchia, le Finals di VNL entrano nel vivo con le due semifinali. Sul taraflex dell’Ankara Sports Hall alle ore 14:00 andrà in scena la prima semifinale: la Serbia di coach Santarelli, reduce dall’impresa nei quarti di finale contro l’USA, affronterà il Brasile. Alle ore 17:30, invece, toccherà alle “Ragazze terribili” di coach Davide Mazzanti che affronteranno le padrone di casa della Turchia di coach Guidetti. Ecco di seguito dove vedere Italia-Turchia in diretta streaming gratis e in diretta tv, dove ci sono alcune novità rispetto agli scorsi match.

Dove vedere la semifinale di VNL Italia-Turchia in diretta streaming gratis

La semifinale di Volleyball Nations League tra Italia e Turchia di sabato 16 luglio alle ore 17:30, per la gioia dei telespettatori, sarà trasmessa anche in chiaro. La Rai ha deciso di trasmette il match in chiaro, anche se solamente in modalità streaming: infatti, sarà possibile seguire il match in chiaro solo su Rai Play.

Dove vedere la semifinale di VNL Italia-Turchia in diretta tv

La semifinale tra Italia e Turchia che è prevista per sabato 17 luglio alle ore 17:30 sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201). Inoltre, sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming attraverso NowTv e Sky Go. Il match sarà visibile anche attraverso l’abbonamento a Volleyball World Tv, mentre come detto prima in chiaro solo in streaming su Rai Play.