Dove vedere quarti di finale di VNL Italia-Cina: streaming e diretta tv Rai o Sky?

E’ il momento della verità per la giovane Italia di Davide Mazzanti che ad Ankara affronterà la Cina nei quarti di finale delle Finals della Volleyball Nations League 2022 (VNL). Le “ragazze terribili” si sono qualificate alle Finals grazie al terzo posto nella pool di qualificazione ottenuto con 29 punti (stessi punti del Brasile che però si è qualificata seconda per la differenza set), mentre la Cina si è posizionata al quarto posto con 26 punti. Il match andrà in scena sul taraflex dell’Ankara Sports Hall alle ore 14:00 di giovedì 14 luglio. Ecco di seguito dove vedere il match in diretta streaming e tv.

Dove vedere quarti di finale di VNL Italia-Cina in diretta tv e streaming

Il quarto di finale tra Italia e Cina che è previsto per giovedì 14 luglio alle ore 14 sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201). Inoltre, sarà possibile seguire il match anche in diretta streaming attraverso NowTv e Sky Go. Il match sarà visibile anche attraverso l’abbonamento a Volleyball World Tv, mentre non sarà possibile vedere in match in chiaro.