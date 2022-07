Pallavolo maschile, l’Italia conquista il bronzo ai Giochi del Mediterraneo

Dopo la sconfitta in semifinale contro la Croazia, l’Italia allenata da Vincenzo Fanizza conquista il bronzo ai Giochi del Mediterraneo 2022. Nella finalina gli azzurri hanno battuto in rimonta e con un quarto set al cardiopalma la formazione francese per 3-1 (22-25, 25-20, 25-15, 31-29). E’ stata una partita in crescita in cui la formazione azzurra, dopo aver perso il primo set, ha limato gli errori, ha ritrovato la concentrazione giusta ed ha approfittato del netto calo dei francesi. Inoltre, si tratta dell’undicesima medaglia conquistata dalla Nazionale maschile ai Giochi del Mediterraneo. Ecco di seguito il tabellino dell’incontro.

Il tabellino del match

Ecco di seguito il tabellino della finalina tra Italia e Francia ai Giochi del Mediterraneo terminata 3-1 (22-25, 25-20, 25-15, 31-29):

ITALIA: Recine 9, Di Martino 3, Gironi 25, Magalini 15, Vitelli 7, Falaschi 3, Ferrato, Crosato, Schiro, Catania (L). N.E: Pol, Gardini. All. Fanizza – 4 a, 17 bs, 9 mv, 24 et;

FRANCIA: Kaba 6, Faure 10, Panoij 12, Gueye 3, Nevot 4, Basic 11; Ramon (L), Paes 2, Lawani 8, Rebeyrol 1, Pothron 3, Roehrig 5. All. Sapinart. – 5 a, 24 bs, 7 mv, 41 et;

ARBITRI: Hariz (TUN), Rogic (SRB)

DURATA SET: 24’, 25’. 27’, 39’