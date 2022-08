Italia-Canada, streaming gratis e diretta Rai Sport o Sky? Dove vedere Mondiali volley

Questa sera alle ore 21.15 alla “Stozice Arena” di Lubiana (Slovenia), si disputerà il match Italia-Canada, valevole per la prima giornata (gruppo E) del Campionato Mondiale di volley maschile, cominciati ufficialmente ieri; nell’altra sfida del raggruppamento in programma sempre oggi (ore 11), si sfideranno Turchia-Cina, prossime avversarie degli azzurri di coach Ferdinando De Giorgi.

Ricordiamo che le ventiquattro Nazionali sono divise in sei gironi da quattro, dove si qualificheranno agli ottavi di finale le prime due classificate e le migliori quattro terze. Negli ultimi venti anni le Italia e Canada si sono incontrate dieci volte con un bilancio in perfetta parità (5-5).

Dove vedere Italia-Canada in tv e streaming

L’incontro Italia-Canada sarà visibile in chiaro su Rai 2, con telecronaca di Maurizio Colantoni e il commento tecnico dell’ex pallavolista Andrea Lucchetta; previsto anche lo streaming gratuito sul sito RaiPlay.

Il match sarà possibile seguirlo anche su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder) con telecronaca a cura di Stefano Locatelli e dell’ex pallavolista Andrea Zorzi.

Per gli abbonati, le partite del Mondiale saranno a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento.

12 giugno 2022, Nations League Italia-Canada 3-0: gli highlights