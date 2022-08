Italia-Cina, streaming gratis e diretta Rai o Sky Sport? Dove vedere Mondiali volley

Questa sera alle ore 21.15 alla “Stozice Arena” di Lubiana (Slovenia), si disputerà il match Italia-Cina, valevole per la prima giornata (gruppo E) del Campionato Mondiale di volley maschile. Gli azzurri di coach Ferdinando De Giorgi sono a punteggio pieno dopo le due vittorie contro Canada e Turchia e già qualificati aritmeticamente per gli ottavi di finale, mentre glia asiatici sono fanalino coda con zero punti.

Dove vedere Italia-Cina in tv e streaming

L’incontro Italia-Cina sarà visibile in chiaro su Rai 3, con telecronaca di Maurizio Colantoni e il commento tecnico dell’ex pallavolista Andrea Lucchetta; previsto anche lo streaming gratuito sul sito RaiPlay.

Il match sarà possibile seguirlo anche su Sky Sport Arena (canale 204 del decoder) con telecronaca a cura di Stefano Locatelli e dell’ex pallavolista Andrea Zorzi.

Per gli abbonati, le partite del Mondiale saranno a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. Inoltre, tutte le partite della rassegna iridata saranno visibili per gli abbonati anche sulla piattaforma Volleyballworld.tv.

