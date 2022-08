Mondiale di volley, l’Italia di De Giorgi al lavoro

L’Italia di Fefè De Giorgi è entrata in modalità “mondiale”. Dopo le fatiche della VNL e una settimana di meritato riposo, il gruppo è tornato al lavoro da ieri a Cavalese (TN). La rassegna iridata inizierà tra meno di un mese, il 26 agosto.

Il collegiale a Cavalese in ottica Mondiale di volley

La Federazione Italiana di pallavolo ha diramato e comunicato nei giorni scorsi la “long list” dei 22 giocatori tra i quali Fefè De Giorgi sceglierà quelli che giocheranno al Mondiale. Intanto da ieri, lunedì 1 agosto, il gruppo azzurro è tornato al lavoro a Cavalese, Trento, in vista della rassegna iridata. La Fipav ha comunicato che mercoledì 3 agosto a partire dalle 19 si potrà assistere all’allenamento dell’Italia che si svolgerà dunque a porte aperte. Non potrà solo che far bene alla nostra Nazionale l’affetto e la vicinanza del gruppo.

L’Italia ci crede

Non si deve nascondere una certa delusione nell’ambiente per il fatto che sia sfumata una medaglia alla Final Eight di Bologna della VNL. Se puntare all’oro forse in questo momento era troppo, una medaglia di altro “colore” era alla portata. Sono usciti invece dei limiti nelle due sfide contro la Francia e la Polonia. Più che dal punto di vista tecnico e di valori in campo, la sensazione è stata che all’Italia sia mancato un po’ di carattere, forse la pressione del giocare in casa una competizione così importante si è fatta sentire. Niente di preoccupante se pensiamo che il gruppo è giovane e che De Giorgi avrà alcune settimane, prima del Mondiale di Volley, per lavorare su questo aspetto.

L’Italia ci crede e ci deve credere perché questo gruppo è stato capace di vincere lo scorso settembre un Europeo. Lecito puntare in alto perché il potenziale per fare bene c’è tutto.