Mondiali di volley, Polonia-Stati Uniti: dove vederla in tv e streaming

Mondiali volley maschile, questa sera a Katowice in Polonia si disputerà alle 20,30 la partita Polonia-Stati Uniti valevole come terza giornata del Pool C. Le squadre sono entrambe prime a punteggio pieno, la partita sarà dunque decisiva per la vittoria del girone. Ricordiamo che a questi Mondiali di volley maschile iniziati il 26 agosto e che termineranno l’11 settembre partecipano 24 squadre divise in sei gironi da quattro squadre. A passare al turno successivo saranno le prime due di ogni girone più le quattro migliori terze.

Dove vedere Polonia-Stati Uniti, Mondiali volley maschile, in tv e streaming

La partita, terza sfida del girone C dei Mondiali di volley maschile, sarà visibile in chiaro in diretta su Rai Sport + HD e in streaming gratis su Raiplay. Si potrà seguire il match anche su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go, Now Tv e volleyballworld.tv.

Sfida tra due pretendenti al titolo

Sarà certamente una sfida molto affascinante Polonia-Stati Uniti che inizierà questa sera alle 20,30. Si tratta di un match che mette una di fronte all’altra due pretendenti alla vittoria finale. Nella Final Eight della Volleyball Nations League di Bologna la Polonia strappò il bronzo all’Italia. Invece avversari degli azzurri sono stati gli USA di recente in occasione del torneo di Cuneo. In quell’occasione i giocatori americani si sono imposti in maniera perentoria per 3-0 anche se l‘Italia non aveva schierato in campo Alessandro Michieletto, uno dei leader indiscussi della squadra. La partita di questa sera interesserà da vicino anche l’Italia visto e considerato che stiamo parlando di due dirette concorrenti per la vittoria finale.