Mondiali volley maschile, Italia-Turchia: dove vederla in tv e streaming

Mondiali di volley maschile, questa sera alle 21,15 alla “Stozice Arena” di Lubiana in Slovenia, ci sarà il match Italia-Turchia valevole come seconda giornata del girone E. Gli azzurri del ct Fefè De Giorgi hanno vinto sabato scorso la gara di esordio contro il Canada per 3-0. La quarta squadra del girone è la Cina. La Turchia ha vinto all’esordio proprio contro la Cina per 3-0. I Mondiali di volley si svolgeranno dal 26 agosto all’11 settembre. Le squadre partecipanti sono 24 divise in sei gironi da quattro squadre. Alla fase successiva passeranno le prime due di ogni girone più le quattro migliori terze.

Dove vedere Italia-Turchia, Mondiali volley maschile, in tv e streaming

La partita Italia-Turchia , seconda giornata della rassegna iridata, sarà visibile in chiaro su Rai 2 e in streaming gratis su Raiplay. Si potrà seguire il match anche su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go, Now tv e volleyballworld.tv.

L’Italia cerca il secondo successo dopo la vittoria col Canada.

Un esordio convincente

L’esordio dell’Italia è stato decisamente convincente nel prologo di sabato contro il Canada che ha visto gli azzurri imporsi per 3-0. Solo qualche sbavatura da registrare nel terzo parziale con i nostri giocatori protagonisti di diversi errori in sequenza al servizio.

Il Canada ha provato ad approfittarne per rientrare in partita ma alla fine di un lunghissimo terzo parziale a festeggiare sono stati gli uomini di Fefè De Giorgi.

Una vittoria che certamente darà fiducia ad un gruppo che nell’ultimo mese ha dovuto fare i conti con un calo di rendimento. La Final Eight della Volleyball Nations League non è stata all’altezza delle aspettative dopo che gli azzurri avevano chiuso al primo posto la fase a gironi. Le preoccupazioni sembrano essersi al momento svanite.