Italia-Francia, streaming gratis e diretta Rai o Sky Sport? Dove vedere Mondiali volley

Domani pomeriggio alle ore 17.30 alla “Stozice Arena” di Lubiana (Slovenia), si disputerà il match Italia-Francia, valevole i quarti di finale del Campionato Mondiale di volley maschile. Gli azzurri di coach Ferdinando De Giorgi dopo aver vinto il girone a punteggio pieno, negli ottavi hanno eliminato l’ostica Cuba per 3-1, mentre i transalpini di coach Andrea Giani (anch’essi primi nel raggruppamento), hanno dovuto sudare tantissimo per battere il Giappone (18-16 al quinto set)-

L’ultimo confronto diretto si è giocato lo scorso 23 luglio quando all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) l’Italia si arrese con il risultato di 0-3 nella semifinale di Nations League, vinta proprio dai “galletti” con gli azzurri quarti. Chi avrà la meglio, nella semifinale di venerdì 9, sfiderà la vincente dell’altro quarto di finale, che vedrà opposte Slovenia-Ucraina.

Dove vedere Italia-Francia in tv e streaming

L’incontro Italia-Francia sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, con telecronaca di Maurizio Colantoni e il commento tecnico dell’ex pallavolista Andrea Lucchetta; previsto anche lo streaming gratuito sul sito RaiPlay.

Il match sarà possibile seguirlo anche su Sky Sport Action (canale 206 del decoder) con telecronaca a cura di Stefano Locatelli e dell’ex pallavolista Andrea Zorzi.

Per gli abbonati, il match degli azzurri sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. Inoltre, tutte le partite della rassegna iridata saranno visibili per gli abbonati anche sulla piattaforma Volleyballworld.tv.