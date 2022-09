Italia-Slovenia, streaming gratis e diretta Rai o Sky Sport? Dove vedere Mondiali volley

Domani pomeriggio alle ore 18 all’Arena Spodek di Katowice (Polonia) si disputerà il match Italia-Slovenia, valevole per la semifinale del Campionato Mondiale di volley maschile. Gli azzurri di coach Ferdinando De Giorgi dopo aver vinto il girone a punteggio pieno, negli ottavi hanno eliminato Cuba (3-1) e Francia (3-2), mentre gli sloveni secondi nel raggruppamento dietro i transalpini, hanno avuto la meglio su Germania (3-1) e Ucraina (3-1).

Negli ultimi sette anni le due Nazionali si sono sfidate per nove volte con l’Italia vanti di misura per 5-4; chi avrà la meglio nella finale in programma domenica 11, sfiderà la vincente dell’altra semifinale che vedrà opposte Polonia-Brasile.

Dove vedere Italia-Slovenia in tv e streaming

L’incontro Italia-Slovenia sarà visibile in diretta e in chiaro su Rai 2, con telecronaca di Maurizio Colantoni e il commento tecnico dell’ex pallavolista Andrea Lucchetta; previsto anche lo streaming gratuito sul sito RaiPlay.

Il match sarà possibile seguirlo anche su Sky Sport Action (canale 206 del decoder) con telecronaca a cura di Stefano Locatelli e dell’ex pallavolista Andrea Zorzi.

Per gli abbonati, il match degli azzurri sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming sarà disponibile anche sull’app di NOW TV previo abbonamento. Inoltre, tutte le partite della rassegna iridata saranno visibili per gli abbonati anche sulla piattaforma Volleyballworld.tv.

