L‘Italia del volley femminile dopo qualche giorno di meritato riposo ha ripreso il lavoro a Cavalese, Trento, in vista dei Mondiali che inizieranno a fine mese in Polonia e Olanda. Dopo le amichevoli vinte contro la Bulgaria, il programma prevede altri due test per le ragazze di Davide Mazzanti: avversaria sarà la Francia.

Italia volley femminile, programma amichevoli a Cavalese

Dopo i due successi contro la Bulgaria le azzurre hanno iniziato giovedì scorso il nuovo collegiale in Val Di Fiemme. Il gruppo scenderà in campo contro la Francia. Vediamo il programma delle amichevoli a Cavalese dell’Italia del volley femminile:

Calendario

4 settembre ore 18: Italia-Francia

6 settembre ore 18: Italia-Francia

Sarà certamente importante con queste due amichevoli continuare a trovare confidenza con il ritmo partita e soprattutto con la vittoria. L’Italia si è resa protagonista durante l’estate di un risultato straordinario, la vittoria nella Volleyball Nations League. Quello che serve ora però è resettare quel successo, conservandone naturalmente la carica di autostima e fiducia, ma orientandosi ai Mondiali sapendo che si deve ripartire da zero. Il potenziale per puntare alla vittoria c’è tutto, nella squadra azzurra giocano alcune delle top player mondiali a partire da Paola Egonu.

Davide Mazzanti avrà certamente indicazioni importanti dal programma delle due amichevoli a Cavalese contro la Francia per capire quale sia il livello attuale delle azzurre. Da lì poi si ripartirà nel proseguire il percorso di avvicinamento ai Mondiali che cominceranno il 23 settembre.

Le 15 di Cavalese

Sono 15 le atlete convocate da Davide Mazzanti per il collegiale di Cavalese che ha preso inizio lo scorso 2 settembre. Ecco l’elenco delle giocatrici:

(Palleggiatrici) Alessia Orro e Ofelia Malinov; (Schiacciatrici) Myriam Sylla, Elena Pietrini, Caterina Bosetti, Alessia Gennari e Alice Degradi; (Opposti) Paola Egonu e Sylvia Nwakalor; (Centrali) Marina Lubian, Cristina Chirichella, Anna Danesi e Sara Bonifacio; (Liberi) Monica De Gennaro e Eleonora Fersino.