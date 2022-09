Mondiali volley maschile, le partite degli ottavi

Si sono conclusi ieri i gironi dei Mondiali di volley maschile con la definizione delle partite degli ottavi di finale. L’Italia di Fefè De Giorgi giocherà sabato 3 settembre alle 21,15 contro Cuba. Ieri sera Giannelli e compagni hanno regalato un’altra prova convincente strapazzando la Cina in tre set. Ora inizia la fase da dentro o fuori.

Gli ottavi dei Mondiali di volley maschile

Questo il quadro completo delle partite degli ottavi di finale dei Mondiali di volley maschile definito dopo la giornata di ieri:

3/9 ore 17.30 Lubiana: Slovenia (2) vs Germania (15)

3/9 ore 21.15 Lubiana: Italia (3) vs Cuba (14)

4/9 ore 17.30 Gliwice: USA (8) vs Turchia (9)

4/9 ore 21 Gliwice: Polonia (1) vs Tunisia (16)

5/9 ore 17.30 Lubiana: Olanda (7) vs Ucraina (10)

5/9 ore 21 Lubiana: Francia (6) vs Giappone (11)

6/9 Gliwice ore 17:30: Serbia (4) vs Argentina (13)

6/9 Gliwice ore 21 Gliwice: Brasile (5) vs Iran (12)

Un’Italia che convince

L‘Italia ha fino a questo momento svolto dei Mondiali di volley perfetti. Tre partite vinte non lasciando agli avversari neppure un set sono un ottimo biglietto da visita per le altre squadre che proveranno a continuare la corsa nella rassegna iridata. Certo, non abbiamo affrontato delle squadre top, lo si sapeva alla vigilia, ma le insidie in un torneo di questo livello possono celarsi dietro ad ogni angolo. Anche ieri sera contro la Cina è arrivata una prova convincete, Fefè De Giorgi ha sostitutito solamente Russo con Anzani affidandosi ai soliti titolari. C’è stato nel corso del match spazio anche per l’altro opposto azzurro Giulio Pinali. Quello titolare, Yuri Romanò, fino a questo momento ha fatto benissimo. Una squadra giovane che rappresenta il futuro dell’Italia e che fino a questo momento non si è fatta trovare impreparata. Ora agli ottavi di questi Mondiali di volley maschile ci sarà l’ostacolo Cuba che è passata alla fase successiva come una delle migliori terze. Sfida che nel pronostico pende tutta dalla parte degli azzurri.