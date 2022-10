Mondiali volley femminile, chiusa la seconda fase è tempo di gare ad eliminazione diretta. Tra i quarti di finale Serbia- Polonia sarà una delle sfide più attese ed affascinanti in programma oggi martedì 11 ottobre alle 20,30. Si tratta di un “derby italiano” dal momento che sulla panchina siedono Daniele Sanatarelli e Stefano Lavarini.

Mondiali volley quarti di finale, Serbia-Polonia: dove vederla

Tra i quarti di finale dei Mondiali di volley femminile in programma oggi martedì 11 ottobre Serbia-Polonia è sicuramente una delle sfide più attese. La partita sarà visibile in diretta in TV oggi martedì 11 ottobre alle 20,30 su Rai Sport , Sky Sport Action e su Sky Sport 258. In streaming sarà possibile seguirla in diretta su Rai Play, Sky Go, NOW TV e su “Volleyball World TV”.

Un “derby italiano”

La partita in programma oggi tra Serbia e Polonia è molto attesa anche perchè si tratta di un “derby italiano” dal momento che sulla panchina serba siede Daniele Santarelli e su quella polacca Stefano Lavarini. Si ripresenta dunque nella rassegna iridata la sfida tra due degli allenatori italiani più preparati. La Serbia fino a questo momento ha sempre vinto e parte come una delle favorite più accreditate per la vittoria finale. Anche in questo quarto di finale il favore del pronostico pende dalla parte della squadra balcanica anche se si sa che Stefano Lavarini è allenatore abilissimo nel mettere in difficoltà la squadra avversaria. Questo il quadro completo dei quarti di finale:

Italia-Cina

Stati Uniti-Turchia

Brasile-Giappone

Serbia-Polonia