Campionato volley femminile serie A1, domani domenica 27 novembre ci sarà la 9° di andata. Nel week end dominato dalla sfida di Supercoppa italiana Conegliano-Novara, Milano e Scandicci proveranno ad avvicinarsi alla testa della classifica.

Volle femminile A1, 9° giornata: programma completo

Volley femminile A1, vediamo il programma completo:

Firenze-Perugia (domenica 27 novenbre ore 16 volleyballworld tv); Vallefoglia-Casalmaggiore (domenica 27 novembre ore 17 volleyball world tv); Pinerolo-Cuneo (domenica 27 novembre ore 17 volleyball world tv); Milano-Chieri (domenica 27 novembre ore 18 volleyballworld tv); Macerata-Bergamo (domenica 27 novembre ore 20 Sky Sport Arena); Scandicci-Busto Arsizio (domenica 27 novembre ore 20,30 volleyball world tv).

Big match Milano-Chieri

La 9° di andata campionato volley femminile serie A1 presenta match di assoluto interesse. Tra questi la sfida di altra classifica Milano-Chieri. Entrambe arrivano da due sconfitte. Milano si è dovuta piegare allo strapotere di Conegliano mentre Chieri ha fatto i conti contro un’ambiziosa Scandicci costruita in estate per vincere. Scontro delicatissimo per Pinerolo nel derby contro Cuneo e per Macerata contro Bergamo. Le due neopromosse devono fare in fretta a trovare punti per allontanare la zona a rischio di classifica. A proposito di zona a rischio, Busto Arsizio dovrà dimostrare di essere definitivamente uscita dal tunnel contro Scandicci. Non sarà certo una sfida facile per le ragazze di Marco Musso che dall’altra parte della rete incroceranno l’ex Farfalla Camilla Mingardi intenzionata a dare un dispiacere alle ex compagne.

Questa la classifica alla vigilia della 9° di andata campionato volley femminile serie A1:

Conegliano 29, Novara 19, Scandicci 19, Milano 18, Chieri 18, Bergamo 13, Casalmaggiore 11, Firenze 11, Cuneo 10, Vallefoglia 8, Perugia 7, Busto Arsizio 6, Macerata 3, Pinerolo 2

Conegliano 2 partite in più; Novara e Firenze 1 partita in più.