Supercoppa volley femminile, l’attesa è finita. Conegliano e Novara questa sera a Firenze si affronteranno per la consegna del primo trofeo stagionale. L’eterna sfida si ripropone ancora una volta.

Supercoppa volley femminile, questa sera sabato 26 novembre alle 20,30 nella splendida cornice di Palazzo Wanny a Firenze, Conegliano e Novara scenderanno in campo per l’assegnazione del primo trofeo stagionale. Il match sarà trasmesso in diretta su Raisport. Le pantere ci arrivano come vincitrici dello scudetto 2021/22 mentre Novara come finalista di Coppa Italia proprio contro Conegliano che vinse anche quella manifestazione.

È cambiato tantissimo dalla scorsa stagione a partire dall’assenza di Paola Egonu, stella assoluta del volley mondiale che giocò in entrambe le squadre e volata in Turchia. Conegliano e Novara hanno dato negli ultimi dieci anni vita ad alcune delle più appassionanti sfide del volley italiano ed ancora una volta si ritrovano una di fronte all’altra a contendersi un trofeo.

Conegliano nonostante la partenza di Paola Egonu ha trovato in Isabelle Haak un terminale d’attacco micidiale che per il momento non sta facendo rimpiargere la partenza di Paola. Non è da meno Novara che potrà contare sulla seconda migliore realizzatrice, fino a questo momento, del campionato. La turca Ebrar Karakurt è infatti seconda nella classifica delle migliori realizzatrici con 171 punti dietro proprio ad Isabelle Haak leader con 192 punti.

I precedenti

Non è certo la prima volta che Conegliano e Novara si contendono l’assegnazione della Supercoppa italiana. Nel palmares della manifestazione Conegliano ha vinto le ultime quattro edizioni. Scopriremo se questa sera si romperà questo dominio veneto. Le due squadre si sono già incontrare in campionato: Conegliano ha espugnato il campo di Novara 0-3.

Naturalmente in questa sfida si ripartirà da zero e fare pronostici non è assolutamente possibile. Innegabile che Conegliano abbia avuto una partenza sprint ma Novara è in un buon momento. Le piemontesi hanno infatti reagito bene al periodo di crisi partito proprio con la sconfitta in campionato contro Conegliano.