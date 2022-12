Champions League volley femminile, stasera è in programma Novara-Potsdam con l’esordio dunque delle piemontesi nella competizione più importante per club a livello continentale. Le ragazze di Stefano Lavarini saranno prive di Poulter costretta a chiudere la stagione per un grave infortunio.

Champions Novara-Potsdam: dove vederla

Questa sera alle ore 20 inizierà l’avventura in Champions League per Chirichella e compagne. Novara-Potsdam sarà visibile in diretta su Discovery +. Non sarà una partita semplice dal momento che le tedesche al momento sono prime in Bundesliga grazie a sette vittorie in altrettante partite e si sono rese protagoniste del successo in Supercoppa di Germania.

Novara ha purtroppo da poco ricevuto una brutta notizia. La palleggiatrice americana Jordyn Poulter ha chiuso definitivamente la stagione a causa della la lesione dei legamenti crociato e collaterale e del menisco. L’infortunio è stato subito nel corso della partita infrasettimanale coincisa con il successo a Perugia.

Un buon inizio di Novara

Nel complesso è stato per Novara un buon inizio quello della nuova stagione di volley. Le piemontesi sono quarte con due partite in meno rispetto a Conegliano e vicinissime in termini di punti a Milano e Scandicci. Importante sarà iniziare bene il cammino in Champions volley femminile e Novara-Potsdam ci racconterà appunto chi tra le due squadre troverà il primo sorriso in Europa.