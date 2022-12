Manca ormai davvero poco al Mondiale per club volley femminile, occasione dove vedere i top club . La più importante competizione intercontinentale per club si disputerà in Turchia dal 14 al 18 dicembre e vedrà tra le protagoniste le pantere dell’Imoco Volley Conegliano.

Dove vedere Mondiale per club volley femminile in TV e streaming

Dal 14 al 18 dicembre i riflettori del volley saranno tutti puntati sul Mondiale per club volley femminile. A difendere i colori dell’Italia ci saranno le pantere di Conegliano. Le partite di De Gennaro e compagne potranno essere seguite in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su NOW TV, SKY GO e Volleyball World TV.

Mondiali per club volley femminile, il programma

Questo il programma completo dei Mondiali per club volley femminile:

FORMULA E PROGRAMMA

Due gironi da tre squadre, passano alla semifinale incrociata le prime due di ogni girone.

GIRONE A: Eczacibasi Istanbul (Tur), Dentil Praia (Bra), Prosecco DOC Imoco Conegliano (Ita)

GIRONE B: Vakifbank Istanbul (Tur), Minas Clube (Bra), Kuanysh Club (Kaz) 1° giornata mercoledì 14/12:

14.30 Eczacibasi Istanbul-Dentil Praia

17.30 Vakifbank Istanbul-Kuanysh

2° giornata giovedì 15/12 14.30 Prosecco DOC Imoco-Dentil Praia 17.30 Vakifbank – Minas Clube

3° giornata venerdì 16/12

ore 14.00 Eczacibasi Istanbul-Prosecco DOC Imoco ore 17.00 Kuanysh-Minas Clube

Sabato 17/12 Semifinali ore 17.30 (1° girone A -2° girone B) e ore 21.00 (!° girone B-2° girone A) Domenica 18/12 Finali

ore 11.00 finale 3/4 posto – ore 14.00 finale 1/2 postoConegliano vorrà naturalmente puntare alla vittoria e il potenziale, nonostante la squadra abbia cambiato tanto, c’è tutto. Leggi anche: Gigante Val d'Isere 2022, dove vedere sci alpino maschile LIVE oggi: diretta TV, orario e start list ore 11.00 finale 3/4 posto – ore 14.00 finale 1/2 postovorrà naturalmente puntare alla vittoria e il potenziale, nonostante la squadra abbia cambiato tanto, c’è tutto.