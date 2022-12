Volley A1, colpo durissimo in casa Novara

Volley A1, arriva un colpo durissimo in casa Novara. La società ha infatti comunicato l’entità dell’infortunio subito dalla regista americana Jordyn Poulter nella gara infrasettimanale di campionato contro Perugia. Purtroppo per lei la stagione è finita, si tratta di lesione dei legamenti crociato e collaterale del menisco.

Volley A1, colpo durissimo per Novara

Arriva alla vigilia dell’esordio in Champions League volley femminile un colpo durissimo per Novara. La fortissima regista americana ha infatti subito un grave infortunio nella sfida infrasettimanale di campionato vinta dalle piemontesi a Perugia. La società ha comunicato che si tratta di lesione dei legamenti crociato e collaterale del menisco e che si esclude il ritorno in campo per questa stagione. Il club ha aggiunto che i prossimi passi del percorso di recupero saranno concordati con l’atleta, il procuratore, e lo staff della nazionale di appartenenza.

Esordio in Champions senza Poulter

Sarà dunque un esordio in Champions League senza Poulter quello di Novara che questa sera in casa affronta le tedesche del Potsdam. Dovranno essere brave le ragazze di coach Stefano Lavarini a non pensare a quanto successo alla compagna. Certamente si perde un tassello importantissimo nel mosaico piemontese. Poulter è giocatrice fondamentale nei meccanismi di gioco e la sua assenza si farà certamente sentire.