Volley femminile A1, dopo la parentesi di Champions League che ha visto le tre italiane vincere all’esordio, si torna al campionato con il big match imperdibile Milano-Novara. Chi vince continuerà la rincorsa a Conegliano.

Volley femminile, dove vedere Novara-Milano

Volley femminile A1, tempo di tornare in campionato per l’11 giornata di andata. Il big match sarà sicuramente Milano-Novara e questo sarà lo scenario dove vedere chi continuerà la rincorsa a Conegliano. Il match in programma domenica 11 dicembre alle ore 18 potrà essere seguito in diretta su Sky Sport Arena e in streaming su Sky Go, NOW TV e Volleyball World TV.

La riconcorsa a Conegliano

Volley femminile A1, il match Milano-Novara sarà molto importante perchè visto lo stop di Conegliano che sta preparando il Mondiale per club, potrebbe consentire ad una delle due di accorciare il gap in classifica dalle venete. Le pantere sono prime a quota 32 ma con due partite in più. Milano insegue seconda a 24 mentre Novara è quarta a 22. La squadra di Marco Gaspari ha fino a questo momento fatto benissimo vincendo nove delle dieci partite disputate e trovando l’unica sconfitta proprio al Palaverde. Per Novara ci sono stati alti e bassi. L’ultimissimo periodo è stato purtroppo caratterizzato dal gravissimo infortunio dell’americana Poulter costretta a dire addio in maniera prematura alla stagione. Una vittoria contro Milano farebbe tornare decisamente il sorriso.