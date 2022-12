Volley femminile A1, nel week si giocherà l’11° giornata di andata. Ferme Conegliano e Firenze che avevano anticipato questo turno. Le pantere stanno preparando il Mondiale per Club in programma la prossima settimana. Big match del fine settimana Milano-Novara, si cerca l’inseguitrice di Conegliano.

Volley femminile A1 11° giornata: il programma completo

Vediamo nel dettaglio il programma dell’11° giornata di andata campionato volley femminile A1:

Chieri-Bergamo (sabato 10 dicembre ore 18) Scandicci-Cuneo (domenica 11 dicembre ore 17 ) Vallefoglia-Perugia (domenica 11 dicembre ore 17) Macerata-Pinerolo (domenica 11 dicembre ore 17) Milano-Novara (domenica 11 dicembre ore 18 ) Casalmaggiore-Busto Arsizio (domenica 11 dicembre ore 20,30).

Tutte le partite saranno visibili su Volleyball World TV. Il big match Milano-Novara anche su Sky Sport Arena, NOW TV e SKY GO mentre Casalmaggiore-Busto Arsizio su Rai Sport + HD.

La rincorsa a Conegliano

Le inseguitrici dovranno cercare di ricucire il gap da Conegliano ferma in questo turno di campionato per preparare il Mondiale per Club di scena in Turchia dal 14 al 18 dicembre. Milano-Novara darà sicuramente delle indicazioni molto interessanti in questo senso. Partita molto importante sarà Scandicci-Cuneo: le toscane reduci dall’impresa di aver battuto in trasferta Conegliano si candidano ad essere una delle più accreditate pretendenti allo scudetto. Servirà ora dare continuità di risultati. Nel match Casalmaggiore-Busto Arsizio tanti gli spunti: le farfalle proveranno a continuare il loro percorso di risalita dopo l’avvio da incubo.

Questa la classifica alla vigilia dell’11° di andata campionato volley femminile serie A1:

Conegliano 32, Milano 24, Scandicci 23, Novara 22, Chieri 21, Bergamo 17, Casalmaggiore 16, Firenze 14, Cuneo 13, Busto Arsizio 11, Vallefoglia 9, Perugia 7, Macerata 5, Pinerolo 2.

Conegliano 2 partite in più, Firenze 1 partita in più, Macerata 1 partita in più.