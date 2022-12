Volley femminile A1, dopo 9 giornate di campionato è tempo di primi bilanci e prime statistiche. Se la classifica di squadre ci sta raccontando dell’inizio perfetto di Conegliano, c’è una curiosità a livello delle 5 top players nelle varie categorie.

Volley femminile A1, ecco le top players

Volley femminile A1, scopriamo quali sono le 5 top players nelle categorie punti realizzati, muri effettuati ed ace. Questa la classifica delle migliori realizzatrici: 1° Isabelle Haak -Conegliano-192 punti; 2°Ebrar Karakurt-Novara-171 punti; 3°Rosamaria Montibeller-Busto Arsizio- 165 punti; 4° Jordan Thompson-Milano-153 punti; 5° Sofya Kuznetsova-Cuneo-148 punti.

Vediamo ora la classifica dei muri realizzati: 1°Linda Nwakalor-Perugia-28; 2°Anna Gray-Pinerolo-28; 3° Bozana Butigan-27-Bergamo-27; 4° Juliet Lohuis-Casalmaggiore-27; 5° Beatrice Molinaro-Macerata-25. Vediamo infine le 5 top players per quanto riguarda gli ace effettuati: 1° Ebrar Karakurt-Novara-18; 2° Ekaterina Antropova – Scandicci- 16; 3° Caterina Bosetti-Novara-13; 4° Helena Cazaute-Chieri-12; 5° Micha Danielle Hancock-Vallefoglia 11

C’è una curiosità

Salta all’occhio una curiosità nella classifica stilata delle 5 top players dopo 9 giornate. A parte la miglior realizzatrice, Isabelle Haak, non ci sono altre giocatrici di Conegliano nella top five dei muri e degli ace effettuati. Le pantere stanno guidando con autorità la classifica come squadra ed il fatto che Haak sia la miglior realizzatrice staccando la seconda di 21 punti è il segnale di come l’opposto svedese non stia facendo in questo momento in alcun modo rimpiangere la partenza di Paola Egonu.

È ancora ovviamente prematuro lasciarsi andare a conclusioni definitive, certo che per il momento la squadra allenata da Daniele Santarelli risulta essere ancora una volta la squadra da battere anche se le migliori nei muri e negli ace giochino altrove.