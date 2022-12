Volley femminile A1, prosegue spedito il campionato e con esso la classifica aggiornata delle migliori 5 players per categoria. Spicca sicuramente il nome della giocatrice turca di Novara Ebrar Karakurt che guida la classifica delle migliori realizzatrici e degli aces.

Volley A1, ecco le migliori 5 per categoria

Vediamo nel dettaglio la classifica aggiornata dopo 11 giornate del campionato di volley femminile A1 delle migliori cinque giocatrici per categoria:

Migliori realizzatrici: 1 Ebrar Karakurt (Novara 220 punti) 2 Rosamaria Montibeller (Busto Arsizio 211 punti) 3 Isabelle Haak (Conegliano 192 punti) 4 Alexandra Frantti (Casalmaggiore 175 punti) 5 Polina Malik (Macerata 169 punti). Migliori giocatrici a muro: 1 Anna Gray (Pinerolo 42 muri) 2 Bozana Butigan (Bergamo 40 muri) 3 Juliet Lohuis (Casalmaggiore 34 muri) 4 Linda Nwakalor (Perugia 33 muri) 5 Beatrice Molinaro (Macerata 32 muri). Acers: 1 Ebrar Karakurt (Novara 22 ace) 2 Ekaterina Antropova (Scandicci 19 ace) 3 Elena Cazaute (Chieri 15 ace) 4 Caterina Bosetti (Novara 15 ace) 5 Micha Hancock (Vallefoglia 13 ace).

Una super Karakurt

Spicca un nome su tutti in questa classifica delle top player per categoria del campionato di volley femminile serie A1. Stiamo parlando dell’opposto turco di Novara Ebrar Karakurt che primeggia nella classifica delle migliori realizzatrici e in quella degli ace. A incidere in positivo è stata certamente anche la partita di domenica scorsa contro Milano vinta al tie-break delle piemontesi. Karakurt è salita cattedra firmando 28 punti finali con 4 ace. È stata la migliore di squadra anche a muro con 3 punti. Chissà che il suo nome possa comparire tra le prime cinque anche in questa categoria.