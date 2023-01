Finale Coppa Italia volley femminile, sarà Conegliano-Milano dunque l’atto conclusivo della Final Four che domani domenica 29 gennaio alle ore 18 consegnerà il primo trofeo del 2023. Spettacolo assicurato all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno dove sono attesi 8000 spettatori.

Finale coppa Italia volley femminile A1, dove vedere Conegliano-Milano

Conegliano-Milano è la finale di Coppa Italia volley femminile serie A1 che si svolgerà domani domenica 29 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno(BO). Si potrà vederla in diretta TV su RaiSport + HD e in streaming su Rayplay e sulla piattaforma Volleyball world tv.

Conegliano ha superato in semifinale Novara per 3-1 (25-21, 25-22, 18-25, 25-23) mentre Milano Bergamo per 3-0 (25-17, 25-21, 25-15). Senza storia il derby lombardo nel quale ci si aspettava probabilmente qualcosa di più dalle orobiche che avevano stupito tutti eliminando Scandicci dalla Final Four. Molto più combattuta l’altra semifinale nella quale Conegliano ha dovuto sudare non poco per avere la meglio di una combattiva Novara.

Ora tutti gli occhi sono puntati sulla giornata di domani che consegnerà la Coppa Italia di A2 e di A1. La finalissima Conegliano-Milano sarà infatti preceduta da quella della serie cadetta Brescia-Roma in programma alle 14.