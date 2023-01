Volley A1, il risultato di Scandicci-Novara ha premiato le piemontesi che fanno il colpaccio passando in 5 set nella 3° giornata di ritorno. Le ragazze di Stefano Lavarini vanno ora a meno tre dalle piemontesi ma soprattutto prendono consapevolezza dei propri mezzi per la fase calda di stagione.

Volley A1, risultato Scandicci-Novara

Volley A1, il risultato di Scandicci-Novara finita 3-2 (32-30, 25-27, 22-25, 25-18, 8-15) ha premiato le piemontesi che sono riuscite a conquistare il match dopo una battaglia durissima. Il risultato del primo set aveva già fatto capire a che partita si sarebbe assistito. Da segnalare tra le fila di Novara le grandissime prestazioni in difesa di Eleonora Fersino premiata MVP e di Anna Danesi che ha chiuso con 19 punti, 70% in attacco e 5 muri. Per Scandicci uno stop che comunque regala un punto in uno scontro diretto che a questi livelli, si sa, si presta a qualsiasi tipo di risultato.

Corre anche Conegliano

Oltre al risultato di Scandicci-Novara la 3° giornata di ritorno si è aperta con altri due anticipi. Conegliano al Palaverde ha superato in rimonta Vallefoglia per 3-1 confermando e anzi aumentando in termini di vantaggio il primato in classifica. Busto Arsizio, lontana parente della squadra che aveva ad inizio stagione incontrato molte difficoltà, ha letteralmente dominato la sfida casalinga contro Perugia grazie a 3 set controllati agevolmente nel risultato. Scandicci-Novara ha ancora una volta dimostrato il grande livello del nostro campionato di A1.