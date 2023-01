Volley femminile A1, si sono giocate ieri le partite della 1° di ritorno dopo l’anticipo di venerdì e in attesa dei posticipi di questa sera Pinerolo-Milano e Cuneo-Vallefoglia. Pronostici rispettati con le vittorie delle big ed un graditissimo ritorno in campo.

Volley femminile A1, 1° di ritorno: tutti i numeri

Ecco i risultati della 1° di ritorno campionato volley femminile serie A1 in attesa dei posticipi di oggi:

Casalmaggiore-Chieri 2-3 (25-19, 19-25, 17-25, 25-20, 12-15); Busto Arsizio-Firenze 3-0 (25-20, 25-19, 25-20); Scandicci-Perugia 3-0 (25-13, 25-17, 25-19); Bergamo-Conegliano 0-3 (21-25, 17-25, 26-28); Macerata-Novara 1-3 (21-25, 18-25, 26-24, 18-25)

La classifica aggiornata:

Conegliano 38, Scandicci 35, Milano 31, Novara 31, Chieri 29, Cassalmaggiore 23, Bergamo 20, Busto Arsizio 18, Cuneo 15, Vallefoglia 15, Firenze 14, Perugi 7, Pinerolo 6, Macerata 6.

Volley A1: rientra Sarah Fahr

Conegliano ha iniziato l’anno nuovo nel migliore dei modi dopo il trionfo di fine 2022 che ha visto le pantere salire sul tetto del mondo grazie alla vittoria in Turchia del Mondiale per club. Il successo di ieri nella trasferta insidiosa di Bergamo è stato accompagnato da un’altra grande notizia, il rientro in campo dopo il lungo infortunio della centrale della Nazionale Sarah Fahr che è riuscita a firmare 6 punti partendo da titolare. La fine di un incubo per lei ed un “nuovo” tassello che torna a disposizione di coach Daniele Santarelli. Martedì per le pantere impegno in Champions League.