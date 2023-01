Dopo la pausa torna il campionato di volley femminile serie A1. La 1° giornata di ritorno si è aperta ieri con la partita tra Casalmaggiore e Chieri che ha visto le piemontesi imporsi al tie-break. Questa sera Bergamo-Conegliano, scopriamo dove vederla.

Volley A1 Bergamo-Conegliano: dove vederla

Si riparte col campionato di volley femminile serie A1 che ieri sera ha visto il prologo con Casalmaggiore-Chieri terminata 2-3 (25-19, 19-25, 17-25, 25-20, 12-15). Questa sera alle 20,30 ci sarà Bergamo-Conegliano, ecco dove sarà possibile vederla:

Media: diretta televisiva in chiaro su Rai Sport HD, diretta streaming in abbonamento su www.volleyballworld.it.

Sarà una trasferta impegnativa per le campionesse d’Italia e del Mondo. Bergamo è squadra tosta che al momento occupa il settimo posto in classifica. Il calore del proprio pubblico potrebbe aiutarle a cercare l’impresa. Certo preventivare un passo falso della corazzata Imoco sembra forse azzardato, ma le orobiche hanno dimostrato di essere squadra in grado di mettere in difficoltà chiunque. Grande gioia in casa Conegliano per il ritorno della centrale Sarah Fahr dopo il lungo infortunio. Il club veneto ha salutato Eleonora Furlan che in questi mesi l’aveva sostituita e che ora è andata a rinforzare Vallefoglia. Dopo questa trasferta Conegliano sarà attesa da un’altra partita lontando dal Palaverde. Martedì giocherà per la Champions League in Polonia contro il Developres Resovia.