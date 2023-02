Coppa Italia volley maschile, conto alla rovesva per Piacenza-Perugia che domani sarà una delle due semifinali in programma a Roma. L’altra semifinale sarà tra Trento e Milano. La manifestazione torna a disputarsi nella Capitale dopo 11 anni. Per la finalissima di domenica sarà presente il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella.

Coppa Italia volley, Piacenza-Perugia: dove vederla in TV o streaming

Tutto pronto per la semifinale di Coppa Italia volley maschile Piacenza-Perugia. Le squadre scenderanno in campo a Roma alle ore 15,30 ed il match sarà visibile in diretta su Rai Sport ed in streaming su Volleyball World TV. La vincente affronterà la squadra che supererà l’altra semifinale in programma Trento-Milano. In Piacenza-Perugia pronostico dalla parte degli umbri che stanno letteralmente dominando la stagione. Leon e compagni hanno già vinto la Supercoppa Italiana e il mondiale per club. In campionato poi la squadra di Anastasi si è resa protagonista di una cavalcata che la vede primeggiare a punteggio pieno con 20 vittorie in altrettante partite. Piacenza al momento è la sesta forza del campionato e non vorrà rendere vita facile agli avversari nella partita di domani pomeriggio.

Nell’altra semifinale che avrà inizio dopo Piacenza-Perugia in campo Trento e Milano. Spettacolo assicurato anche in questo match.