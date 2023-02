Volley A1 anticipi del sabato, si sono giocate ieri tre partite che nei risultati hanno dato verdetti molto importanti. Scandicci ha ottenuto punti fondamentali nella rincorsa a Conegliano così come Pinerolo in chiave salvezza. Spettacolo Chieri che dopo il ko di Firenze vince il derby con Novara sorpassando le cugine.

Volley anticipi, i risultati

Questi i risultati degli anticipi del sabato del campionato volley femminile serie A1:

Scandicci-Macerata 3-0 (20-25, 25-17, 25-17, 25-21); Chieri-Novara 3-1 (25-22, 14-25, 25-15, 28-26); Pinerolo-Perugia (23-25, 25-19, 25-17, 25-14).

Questa la nuova classifica in attesa delle partite della domenica:

Conegliano 49, Scandicci 48, Milano 42, Chieri 39, Novara 38, Casalmaggiore 28, Bergamo 28, Busto Arsizio 25, Firenze 24, Vallefoglia 20, Cuneo 17, Perugia 12, Pinerolo 10, Macerata 7

Chieri da sogno, Pinerolo spera nella salvezza

Sono stati importanti i risultati degli anticipi della 19ª giornata del campionato di volley serie A1. Se Scandicci in attesa della trasferta di Conegliano contro Casalmaggiore si è avvicinata ad un solo punto dalla vetta della classifica, Chieri ha vissuto una grande giornata. Dopo il pesante ko contro Firenze in trasferta le ragazze di coach Bregoli sono riuscite a superare le cugine di Novara strappando loro il quarto posto in classifica. La società, ormai da un paio di stagioni a ridosso delle “big”, non nasconde sogni ambiziosi e continua nel percorso che le sta portando a ridurre il gap cpn le pretendenti allo scudetto. In chiave salvezza importantissimo successo di Pinerolo contro la diretta concorrente Perugia. Solo due i punti di distacco in classifica in un campionato che vedrà retrocedere in serie A2 la tredicesima e la quattordicesima classificata. Situazione invece molto complicata per Macerata che al più presto deve tornare a fare punti per sperare ancora.